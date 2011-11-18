Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Баллак 53
Сэм 70
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
18 нояб. 2011, 22:30 МСК
18.11.2011, 22:30 МСК
пятница
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Амедик
Мартин Амедик
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Пецос
Танос Пецос
76
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
76
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
62
0
Куемаха
Дорже Куемаха
90
Запасные
0
Кналлер
Марко Кналлер
0
Родней
Родней
0
Йессен
Леон Йессен
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Вальх
Клеменс Вальх
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Немец
Адам Немец
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
77
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
53'
53'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
70'
70'
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
88
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Да Коста
Данни Да Коста
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен