Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 1
Рольфес 57
Райнарц 69
3:1
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Дерстрофф 42
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
11 апр. 2012, 21:00 МСК
11.04.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
57'
57'
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
69'
69'
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
52
0
Дердийок
Эрен Дердийок
62
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
1'
1'
85
Запасные
0
Адлер
Рене Адлер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Кор
Доминик Кор
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Йесил
Самед Йесил
Кайзерслаутерн
мин
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Яхья
Антар Яхья
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
85
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
42'
42'
68
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Родней
Родней
0
Йессен
Леон Йессен
0
Хайнц
Доминик Хайнц
0
Пецос
Танос Пецос
0
Сверчок
Якуб Сверчок
0
Вутен
Эндрю Вутен