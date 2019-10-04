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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Герта
Берлин
Ибишевич 37
Дилросун 44
Дарида 62
3:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 32
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
4 окт. 2019, 21:30 МСК
4.10.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
6
Дарида
Владимир Дарида
62'
62'
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
44'
44'
60
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
37'
37'
71
30
Вольф
Мариус Вольф
79
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
4
Рекик
Карим Рекик
25
Торунарига
Джордан Торунарига
10
Дуда
Ондрей Дуда
8
Калу
Саломон Калу
11
Леки
Мэтью Леки
27
Зелке
Дави Зелке
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
Фортуна
мин
27
Ампома
Нана Ампома
63
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
7
Финк
Оливер Финк
77
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
71
37
Текпетей
Бернард Текпетей
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
32'
32'
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
6
Моралес
Альфредо Моралес
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
32
Бормут
Робин Бормут
18
Пледль
Томас Пледль
31
Соботтка
Марсель Соботтка
15
Томми
Эрик Томми
11
Караман
Кенан Караман