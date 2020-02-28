Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
3:3
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
28 февр. 2020, 22:30 МСК
28.02.2020, 22:30 МСК
пятница
Составы