Матч завершен
Герта
Берлин
Брукс 61
Аллагуи 77
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
26 апр. 2014, 16:30 МСК
26.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Герта
мин
1
Крафт
Томас Крафт
90
7
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
23
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
61'
61'
90
13
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
62
9
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
90
17
Чигерчи
Толга Чигерчи
69
11
Аллагуи
Сами Аллагуи
77'
77'
90
33
Вагнер
Сандро Вагнер
62
Запасные
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
10
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
18
Нимайер
Петер Нимайер
12
Ронни
Ронни
8
Ндженг
Марсель Ндженг
26
Шульц
Нико Шульц
20
Рамос
Адриан Рамос
Айнтрахт
мин
25
Корреа
Марсель Корреа
90
26
Давари
Даниэль Давари
90
32
Круппке
Деннис Круппке
90
3
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
83
19
Райхель
Кен Райхель
83
10
Боланд
Мирко Боланд
90
15
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
11
Хохшайд
Ян Хохшайд
46
12
Кумбела
Доми Кумбела
90
16
Нильсен
Хавард Нильсен
90
Запасные
1
Петкович
Марьян Петкович
8
Доган
Дениз Доган
5
Кессел
Бенжамин Кессел
6
Вранчич
Дамир Вранчич
17
Крац
Кевин Крац
31
Пфицнер
Марк Пфицнер
38
Беллараби
Карим Беллараби