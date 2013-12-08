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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
0:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 20
Чигерчи 81
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
8 дек. 2013, 19:30 МСК
8.12.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
46
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
88
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Крац
Кевин Крац
71
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Адеми
Орхан Адеми
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Корреа
Марсель Корреа
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Корте
Джанлука Корте
0
Джексон
Симеон Джексон
0
Кумбела
Доми Кумбела
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
88
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
81'
81'
90
0
Шульц
Нико Шульц
75
0
Рамос
Адриан Рамос
20'
20'
90
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Вагнер
Сандро Вагнер