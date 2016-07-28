Матч завершен
Герта
Берлин
Ибишевич 28
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:15 МСК
28.07.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
28
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
8
Калу
Саломон Калу
73
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
28'
28'
87
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
5
Штарк
Никлас Штарк
14
Штокер
Валентин Штокер
17
Чигерчи
Толга Чигерчи
13
Хегелер
Йенс Хегелер
24
Харагучи
Генки Харагучи
16
Шибер
Юлиан Шибер
Брондбю
мин
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
20
Вильчек
Камиль Вильчек
90
Запасные
8
Остин
Родольф Остин