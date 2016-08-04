Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Стекеленбург 3
Стекеленбург 34
Стекеленбург 52
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Герта
Берлин
Ибишевич 30
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:15 МСК
4.08.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
Брондбю
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3'
34'
52'
3', 34', 52'
90
20
Вильчек
Камиль Вильчек
90
Запасные
8
Остин
Родольф Остин
Герта
мин
1
Крафт
Томас Крафт
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
84
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
28
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
62
6
Дарида
Владимир Дарида
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
8
Калу
Саломон Калу
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
30'
30'
90
Запасные
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
5
Штарк
Никлас Штарк
14
Штокер
Валентин Штокер
13
Хегелер
Йенс Хегелер
24
Харагучи
Генки Харагучи
16
Шибер
Юлиан Шибер
11
Аллагуи
Сами Аллагуи