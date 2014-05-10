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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 45
Руднев 65
Приб 80
3:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 50
Цулехнер 78
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
19
Шульц
Кристиан Шульц
90
25
Марсело
Марсело
90
27
Райторал
Франтишек Райторал
90
24
Пандер
Кристиан Пандер
90
10
Хусти
Саболч Хусти
45'
45'
90
28
Штиндль
Ларс Штиндль
90
8
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
32
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
78
2
Андреасен
Леон Андреасен
90
11
Конан
Дидье Я Конан
60
Запасные
26
Шмидт
Том Шмидт
23
Авевор
Кристофер Авевор
15
Хоффманн
Андре Хоффманн
7
Приб
Эдгар Приб
80'
34
Дирсен
Тим Дирсен
13
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
16
Руднев
Артем Руднев
65'
Фрайбург
мин
21
Шволов
Александер Шволов
90
2
Крмас
Павел Крмас
60
25
Сорг
Оливер Сорг
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
23
Шустер
Юлиан Шустер
74
17
Шмид
Джонатан Шмид
50'
50'
90
7
Дарида
Владимир Дарида
90
31
Геде
Карим Геде
90
36
Клаус
Феликс Клаус
90
35
Фрайс
Себастьян Фрайс
65
Запасные
1
Бауманн
Оливер Бауманн
41
Хен
Иммануэль Хен
4
Фернандес
Желсон Фернандес
13
Хефлер
Николас Хефлер
37
Керк
Себастьян Керк
22
Терраццино
Марко Терраццино
15
Цулехнер
Филипп Цулехнер
78'