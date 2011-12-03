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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Сиссе 67
1:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Баcтианс 45
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
3 дек. 2011, 17:30 МСК
3.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
45'
45'
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Бучер
Хайко Бучер
74
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Путило
Антон Путило
87
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
83
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
67'
67'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Ферати
Бег Ферати
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле
0
Брандштеттер
Симон Брандштеттер
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
86
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
29
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Рауш
Константин Рауш
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Ройер
Даниэль Ройер