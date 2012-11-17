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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 33
1:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 12
Розенталь 55
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
17 нояб. 2012, 17:30 МСК
17.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
46
0
Сакаи
Хироки Сакаи
62
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
33'
33'
59
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Пинту
Сержиу Пинту
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Собич
Артур Собич
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
86
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
76
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
12'
12'
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
55'
55'
84
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Геде
Карим Геде
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле