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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
22 апр. 2012, 18:30 МСК
22.04.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
61
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
76
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Лала
Алтын Лала
0
Ройер
Даниэль Ройер
0
Карлитуш
Карлитуш
0
Собич
Артур Собич
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Путило
Антон Путило
72
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
75
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
89
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Ферати
Бег Ферати
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини