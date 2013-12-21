Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Мехмеди 25
Мехмеди 36
2:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Биттенкурт 90
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2013, 17:30 МСК
21.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
46
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
79
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
25'
36'
25', 36'
88
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Муйджа
Менсур Муйджа
0
Шустер
Юлиан Шустер
0
Геде
Карим Геде
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке
Ганновер-96
мин
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
46
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
81
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90'
90'
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
46
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
0
Фури
Константин Фури
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич