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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Мерфи 23
Эльм 31
Замора 54
3:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
9 февр. 2010, 23:00 МСК
9.02.2010, 23:00 МСК
вторник
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Эльм
Давид Эльм
31'
31'
90
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
62
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
23'
23'
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
77
0
Замора
Бобби Замора
54'
54'
71
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Корт
Леон Корт
31
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
56
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
76
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Иглс
Крис Иглс
0
Корк
Джек Корк
0
Патерсон
Мартин Патерсон
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк