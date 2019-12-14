Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
0:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Шик 2
Вернер 58
Мукиэле 75
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
14 дек. 2019, 20:30 МСК
14.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
31
Соботтка
Марсель Соботтка
76
15
Томми
Эрик Томми
81
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
70
32
Бормут
Робин Бормут
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
27
Ампома
Нана Ампома
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
4
Нуху
Касим Нуху
7
Финк
Оливер Финк
18
Пледль
Томас Пледль
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
37
Текпетей
Бернард Текпетей
8
Баркок
Аймен Баркок
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
58'
58'
81
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
21
Шик
Патрик Шик
2'
2'
71
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
65
31
Демме
Диего Демме
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
75'
26
Ампаду
Итан Ампаду
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья