Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
0:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Шик 2
Вернер 58
Мукиэле 75
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
14 дек. 2019, 20:30 МСК
14.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
31
Соботтка
Марсель Соботтка
76
15
Томми
Эрик Томми
81
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
70
32
Бормут
Робин Бормут
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
27
Ампома
Нана Ампома
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
4
Нуху
Касим Нуху
7
Финк
Оливер Финк
18
Пледль
Томас Пледль
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
37
Текпетей
Бернард Текпетей
8
Баркок
Аймен Баркок
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
58'
58'
81
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
21
Шик
Патрик Шик
2'
2'
71
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
65
31
Демме
Диего Демме
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
75'
26
Ампаду
Итан Ампаду
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья