Фарерские острова - Дания: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Фарерские острова
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Фарерские острова - Дания: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Дания
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур

Отбор ЧМ. Европа,

5 тур
4 сент. 2021, 21:45 МСК
4.09.2021, 21:45 МСК
суббота
Cтадион Торсвеллур
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Предварительный состав

Фарерские острова
мин
16
Ватнхамар
Гуннар Ватнхамар
1
Нильсен
Гуннар Нильсен
3
Давидсен
Вильорнур Давидсен
4
Фэрё
Одмар Фэрё
5
Наттестад
Сонни-Рагнар Наттестад
6
Ханссон
Халлур Ханссон
9
Соренсен
Джилли Соренсен
8
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
10
Ватнхамар
Солви Ватнхамар
14
Эдмундссон
Йоан Эдмундссон
11
Ольсен
Клеминт Ольсен
Запасные
12
Гестссон
Тейтур Гестссон
-
23
Томсен
Тордур Томсен
-
13
Балдвинссон
Рогви Балдвинссон
-
19
Йонссон
Ари-Мон Йонссон
-
2
Даниэльсен
Йоаннес Даниэльсен
-
15
Ватнсдаль
Хейни Ватнсдаль
-
7
Бьярталид
Йоаннес Бьярталид
-
20
Сойлу
Дан Сойлу
-
22
Андреасен
Якуп Бископсте Андреасен
-
21
Йенсен
Трондур Йенсен
-
17
Йоханнесен
Патрик Йоханнесен
-
18
Ольсен
Мейнхард Ольсен
-
Дания
мин
21
Винд
Йонас Винд
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
6
Кристенсен
Андреас Кристенсен
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
8
Делэни
Томас Делэни
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
2
Андерсен
Йоахим Андерсен
-
19
Шоне
Лассе Шоне
-
15
Нергор
Кристиан Нергор
-
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
-
13
Йонссон
Йенс Йонссон
-
7
Йенсен
Матиас Йенсен
-
14
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
12
Дольберг
Каспер Дольберг
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-

Прошлые матчи

07.10.2020 07 окт. 2020 ср 19:00
Дания
4 : 0
Фарерские острова
07.10.2020 07 окт. 2020 ср 19:00
Дания
4
Фарерские острова
0

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22 ноября 2019, 15:03