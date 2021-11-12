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Отбор ЧМ. Европа
Дания VS Фарерские острова
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Дания - Фарерские острова: 12 ноября 2021 смотреть онлайн
Дания
-:-
Дания - Фарерские острова: 12 ноября 2021 смотреть онлайн
Фарерские острова
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур
Отбор ЧМ. Европа,
9 тур
12 нояб. 2021, 22:45 МСК
12.11.2021, 22:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дания
мин
21
Винд
Йонас Винд
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
6
Кристенсен
Андреас Кристенсен
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
8
Делэни
Томас Делэни
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
2
Андерсен
Йоахим Андерсен
-
19
Шоне
Лассе Шоне
-
15
Нергор
Кристиан Нергор
-
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
-
13
Йонссон
Йенс Йонссон
-
7
Йенсен
Матиас Йенсен
-
14
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
12
Дольберг
Каспер Дольберг
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Фарерские острова
мин
16
Ватнхамар
Гуннар Ватнхамар
1
Нильсен
Гуннар Нильсен
3
Давидсен
Вильорнур Давидсен
4
Фэрё
Одмар Фэрё
5
Наттестад
Сонни-Рагнар Наттестад
6
Ханссон
Халлур Ханссон
9
Соренсен
Джилли Соренсен
8
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
10
Ватнхамар
Солви Ватнхамар
14
Эдмундссон
Йоан Эдмундссон
11
Ольсен
Клеминт Ольсен
Запасные
12
Гестссон
Тейтур Гестссон
-
23
Томсен
Тордур Томсен
-
13
Балдвинссон
Рогви Балдвинссон
-
19
Йонссон
Ари-Мон Йонссон
-
2
Даниэльсен
Йоаннес Даниэльсен
-
15
Ватнсдаль
Хейни Ватнсдаль
-
7
Бьярталид
Йоаннес Бьярталид
-
20
Сойлу
Дан Сойлу
-
22
Андреасен
Якуп Бископсте Андреасен
-
21
Йенсен
Трондур Йенсен
-
17
Йоханнесен
Патрик Йоханнесен
-
18
Ольсен
Мейнхард Ольсен
-
Прошлые матчи
07.10.2020
07 окт. 2020
ср
19:00
Дания
4 : 0
Фарерские острова
07.10.2020
07 окт. 2020
ср
19:00
Дания
4
Фарерские острова
0
Новости
Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?
#Гренландия
28 августа 2019, 17:39
27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды
#Дания
26 июня 2019, 23:31
#
Новости матча
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03