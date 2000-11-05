Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
5 нояб. 2000, -:- МСК
5.11.2000, -:- МСК
воскресенье
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