Матч завершен
Факел
Воронеж
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
25 марта 2000, -:- МСК
25.03.2000, -:- МСК
суббота
Составы