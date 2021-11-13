Факел - Оренбург: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
-:-

Факел - Оренбург: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
13 нояб. 2021, -:- МСК
13.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 2
Факел
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Оренбург
1
Факел
2
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 17:00
Факел
0 : 2
Оренбург
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 17:00
Факел
0
Оренбург
2
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 14:00
Оренбург
5 : 0
Факел
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 14:00
Оренбург
5
Факел
0
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Факел
0 : 1
Оренбург
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Факел
0
Оренбург
1
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 18:00
Факел
1 : 2
Оренбург
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 18:00
Факел
1
Оренбург
2
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Оренбург
1 : 0
Факел
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Оренбург
1
Факел
0
15.05.2012 15 мая 2012 вт 18:00
Факел
0 : 2
Оренбург
15.05.2012 15 мая 2012 вт 18:00
Факел
0
Оренбург
2
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 16:30
Оренбург
2 : 1
Факел
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 16:30
Оренбург
2
Факел
1
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Факел
1 : 1
Оренбург
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Факел
1
Оренбург
1