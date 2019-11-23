Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Кантвелл 55
Србени 90
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
23 нояб. 2019, 18:00 МСК
23.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
55'
55'
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
7
Робертс
Патрик Робертс
8
Вранчич
Марио Вранчич
24
Амаду
Ибраим Амаду
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
32
Србени
Деннис Србени
90'