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Кубок Англии
Эвертон VS Дагенхэм энд Редбридж
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Эвертон - Дагенхэм энд Редбридж: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
2:0
Эвертон - Дагенхэм энд Редбридж: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Дагенхэм энд Редбридж
Дагенхэм
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
Бернард
Бернард
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
17
Ивоби
Алекс Ивоби
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
-
30
Мартина
Куко Мартина
-
32
Брэнтуэйт
Джеррэд Брэнтуэйт
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
34
Банингиме
Бени Банингиме
-
27
Кен
Мойзе Кен
-
42
Гордон
Энтони Гордон
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Эвертон
2
Дагенхэм энд Редбридж
0
Новости
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
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06 октября 2020, 01:52
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Новости матча
Городской совет разрешил «Эвертону» строительство нового стадиона. Клуб играет на «Гудисон Парк» с 1892 года
23 февраля, 17:11
Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере
20 февраля, 22:48
«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и проиграл четвертый матч подряд. У «Эвертона» – первая победа на «Энфилде» с 1999-го
20 февраля, 22:28
«Ман Сити» обыграл «Эвертон». Отрыв от «Ливерпуля» – 10 очков
18 февраля, 01:18
Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы
12 февраля, 13:46
«Эвертон» и «Тоттенхэм» забили 9 голов на двоих в матче Кубка
11 февраля, 01:55
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06