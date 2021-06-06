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Товарищеские матчи
Англия VS Румыния
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Англия - Румыния: 06 июня 2021 смотреть онлайн
Англия
-:-
Англия - Румыния: 06 июня 2021 смотреть онлайн
Румыния
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
6 июня 2021, -:- МСК
6.06.2021, -:- МСК
воскресенье
Cтадион Уэмбли
Уэмбли
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Предварительный состав
Англия
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
6
Магуайр
Гарри Магуайр
12
Триппьер
Киран Триппьер
4
Райс
Деклан Райс
2
Уокер
Кайл Уокер
16
Грилиш
Джек Грилиш
4
Дайер
Эрик Дайер
11
Фоден
Фил Фоден
17
Маунт
Мэйсон Маунт
15
Сака
Букайо Сака
9
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
23
Поп
Ник Поп
-
22
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
16
Кин
Майкл Кин
-
18
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
14
Мингс
Тайрон Мингс
-
15
Чилвел
Бен Чилвел
-
14
Уинкс
Гарри Уинкс
-
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
-
9
Санчо
Джейдон Санчо
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
11
Абрахам
Тэмми Абрахам
-
Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
Новости
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
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#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
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Самое быстрое удаление в истории футбола – за фразу «Твою мать, реф»
#Англия
01 ноября 2020, 14:59
Судья отменил матч из-за разметки. Пока его помощник покупал краску, стадион заняли бегуны
#Англия
28 октября 2020, 15:25
Два дебютанта сборной Англии нарушили карантин – привели исландских девушек в отель
#Англия
07 сентября 2020, 15:20
Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов
#коронавирус
17 мая 2020, 22:49
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Англия не проигрывает ровно год – беспроигрышная серия в семь матчей
11 октября 2020, 21:31
«Лидс» переименует трибуну стадиона в честь бывшего игрока, умершего от коронавируса
24 апреля 2020, 09:29
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Англия проиграла матч квалификации впервые за 10 лет. Прервалась 43-матчевая беспроигрышная серия
12 октября 2019, 10:24
Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить
22 июля 2019, 10:55
Англия заняла третье место в Лиге Наций. Это первая медаль сборной за 50 лет
09 июня 2019, 19:12