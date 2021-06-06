Англия - Румыния: 06 июня 2021 смотреть онлайн

Англия
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Англия - Румыния: 06 июня 2021 смотреть онлайн

Румыния
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
6 июня 2021, -:- МСК
6.06.2021, -:- МСК
воскресенье
Cтадион Уэмбли
Уэмбли
Лондон
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Прогнозы

Предварительный состав

Англия
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
6
Магуайр
Гарри Магуайр
12
Триппьер
Киран Триппьер
4
Райс
Деклан Райс
2
Уокер
Кайл Уокер
16
Грилиш
Джек Грилиш
4
Дайер
Эрик Дайер
11
Фоден
Фил Фоден
17
Маунт
Мэйсон Маунт
15
Сака
Букайо Сака
9
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
23
Поп
Ник Поп
-
22
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
16
Кин
Майкл Кин
-
18
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
14
Мингс
Тайрон Мингс
-
15
Чилвел
Бен Чилвел
-
14
Уинкс
Гарри Уинкс
-
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
-
9
Санчо
Джейдон Санчо
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
11
Абрахам
Тэмми Абрахам
-
Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-

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