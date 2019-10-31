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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кике 62
Орельяна 90
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 88
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
31 окт. 2019, 21:00 МСК
31.10.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Эйбар
мин
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90'
90'
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
17
Кике
Кике
62'
62'
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
24
Техеро
Альваро Техеро
21
Леон
Педро Леон
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
19
Шарлес
Шарлес
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
8
Касорла
Санти Касорла
23
Гомес
Мойзес Гомес
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
88'