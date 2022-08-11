Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
|Главный тренер
|
Дан Петреску
|Главный тренер
|
Сергей Ташуев
|мин
|
1
Скуффет
Симоне Скуффет
|
45
Камора
Камора
|
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк Аджей-Боатенг
|
3
Буркэ
Андрей Буркэ
|
6
Граовац
Даниэль Граовац
|
44
Матиас
Юри Матиас
|
10
Деяк
Чиприан Деяк
|
7
Паун-Александру
Константин Паун-Александру
|
4
Квек
Ловро Квек
|
8
Роджер
Роджер
|
22
Дебелюх
Габриэль Дебелюх
|Запасные
|
23
Гал
Рарес Гал
-
|
34
Балградян
Кристиан Балградян
-
|
33
Колингер
Денис Колингер
-
|
2
Бручич
Карло Бручич
-
|
47
Браун
Кристофер Браун
-
|
28
Хобан
Овидиу Хобан
-
|
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
-
|
73
Мухар
Карло Мухар
-
|
17
Бетанкор
Хефте Бетанкор
-
|
11
Петрила
Клаудиу Петрила
-
|
15
Йебоа
Эммануэль Йебоа
-
|Главный тренер
|
Дан Петреску
|мин
|
49
Плотников
Максим Плотников
|
5
Антич
Никола Антич
|
21
Филипенко
Егор Филипенко
|
15
Шатара
Милош Шатара
|
24
Шимунович
Лука Шимунович
|
98
Фейжао
Витор Фейжао
|
20
Диванович
Заим Диванович
|
8
Крыми
Ардит Крыми
|
18
Корзун
Никита Корзун
|
7
Иванович
Игор Иванович
|
11
Плакка Фессу
Эулодже Плакка Фессу
|Запасные
|
32
Черник
Сергей Черник
-
|
25
Степанов
Роман Степанов
-
|
22
Юзепчук
Роман Юзепчук
-
|
9
Скавыш
Максим Скавыш
-
|
10
Ахмеди
Валон Ахмеди
-
|
28
Забелин
Павел Забелин
-
|
19
Подстрелов
Дмитрий Подстрелов
-
|
92
Карпицкий
Егор Карпицкий
-
|
14
Давискиба
Роман Давискиба
-
|Главный тренер
|
Сергей Ташуев