ЧФР Клуж - Шахтер: 11 августа 2022 смотреть онлайн
ЧФР Клуж
Бухарест
-:-
Первый матч 0:0

ЧФР Клуж - Шахтер: 11 августа 2022 смотреть онлайн

Шахтер
Солигорск
Лига конференций, 3 раунд

Лига конференций,
11 авг. 2022, 20:00 МСК
11.08.2022, 20:00 МСК
четверг
Cтадион Константин Рэдулеску
Константин Рэдулеску
Клуж-Напока
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

04.08.2022 04 авг. 2022 чт 20:00
Шахтер
0 : 0
ЧФР Клуж
04.08.2022 04 авг. 2022 чт 20:00
Шахтер
0
ЧФР Клуж
0

Новости

Триллер в Лиге Европы: в добминуты три красных, два гола – и в плей-офф мчит другой клуб
#ЧФР
Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
#Виталий Лисакович
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
Фанаты призывают остановить белорусский чемпионат. В стране уже умирают из-за коронавируса
#Чемпионат Белоруссии
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
#Динамо Брест
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
# Новости матча
УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»
ПСВ, «Црвена Звезда» и еще 18 команд. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Петреску заразился коронавирусом. В России он тренировал «Кубань» и «Динамо»
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
Плохая форма из-за постоянного секса. Так оправдывается президент клуба из Румынии
Русский арбитр Еськов показал три красных карточки в матче Лиги Европы