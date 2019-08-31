Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 19
Абрахам 43
2:2
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Робинсон 46
Зума 89
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
89'
89'
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
43'
19'
43', 19'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
10
Виллиан
Виллиан
47
Гилмор
Билли Гилмор
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
46'
46'
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
8
Фримен
Люк Фримен
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
19
Стирмен
Ричард Стирмен
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
10
Шарп
Билли Шарп
22
Муссе
Ли Муссе