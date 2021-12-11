Челси - Лидс: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
-:-

Челси - Лидс: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
11 дек. 2021, 18:00 МСК
11.12.2021, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Лидс
мин
13
Касилья
Кико Касилья
10
Алиоски
Эзган Алиоски
15
Даллас
Стюарт Даллас
6
Купер
Лиам Купер
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
22
Харрисон
Джек Харрисон
23
Филлипс
Калвин Филлипс
19
Эрнандес
Пабло Эрнандес
18
Рафинья
Рафинья
20
Родриго
Родриго
Запасные
1
Мелье
Илан Мелье
-
21
Стрейк
Паскаль Стрейк
-
49
Кейси
Оливер Кейси
-
24
Дэвис
Лейф Дэвис
-
46
Шеклтон
Джейми Шеклтон
-
47
Дженкинс
Джек Дженкинс
-
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
11
Робертс
Тайлер Робертс
-
7
Поведа
Иан Поведа
-
Главный тренер
Марсело Бьелса

Прошлые матчи

13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0
Челси
0
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Челси
3 : 1
Лидс
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Челси
3
Лидс
1

Новости

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#Михаэль Баллак
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Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
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30 мая, 10:45
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30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
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30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
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Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
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# Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
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Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
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«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28