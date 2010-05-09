Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 7
Лэмпард 32
Калу 54
Анелька 57
Дрогба 63
Дрогба 68
Дрогба 80
Коул 90
8:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90'
90'
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
59
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
32'
32'
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Анелька
Николя Анелька
7'
57'
7', 57'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
68
0
Калу
Саломон Калу
54'
54'
58
0
Дрогба
Дидье Дрогба
63'
80'
68'
63', 80'
68'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Коул
Джо Коул
0
Матич
Неманья Матич
0
Старридж
Даниэль Старридж
Уиган Атлетик
мин
0
Поллит
Майк Поллит
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Гохури
Стив Гохури
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
70
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Уотсон
Бен Уотсон
62
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Родальега
Уго Родальега
81
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Томас
Хэндри Томас
0
Цивка
Томаш Цивка
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд