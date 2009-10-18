Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
США
Испания
Франция
Ирландия
Нидерланды
Косово
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Краснодар
Манчестер Сити
Барселона
Арсенал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Боруссия VS Бохум
Поделиться:
Боруссия - Бохум: 18 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
2:0
Боруссия - Бохум: 18 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Бохум
Бохум
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
18 окт. 2009, 18:30 МСК
18.10.2009, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
26
Пищек
Лукаш Пищек
28
Витсель
Аксель Витсель
1
Бюрки
Роман Бюрки
27
Джан
Эмре Джан
10
Азар
Торган Азар
10
Брандт
Юлиан Брандт
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
32
Хакими
Ашраф Хакими
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
18
Балерди
Леонардо Балерди
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
16
Шульц
Нико Шульц
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
Бохум
мин
23
Теше
Роберт Теше
11
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
5
Декарли
Сауло Декарли
9
Цоллер
Симон Цоллер
3
Соарес
Данило Соарес
17
Блум
Данни Блум
Запасные
7
Майер
Себастьян Майер
-
27
Пантович
Милош Пантович
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Бохум
1 : 4
Боруссия
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Бохум
1
Боруссия
4
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:30
Боруссия
2 : 0
Бохум
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:30
Боруссия
2
Бохум
0
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
0 : 2
Боруссия
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
0
Боруссия
2
02.11.2008
02 нояб. 2008
вс
19:00
Боруссия
1 : 1
Бохум
02.11.2008
02 нояб. 2008
вс
19:00
Боруссия
1
Бохум
1
29.03.2008
29 марта 2008
сб
17:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
29.03.2008
29 марта 2008
сб
17:30
Бохум
3
Боруссия
3
05.10.2007
05 окт. 2007
пт
21:30
Боруссия
2 : 1
Бохум
05.10.2007
05 окт. 2007
пт
21:30
Боруссия
2
Бохум
1
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09