Боруссия - Бохум: 18 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
2:0

Боруссия - Бохум: 18 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Бохум
Бохум
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
18 окт. 2009, 18:30 МСК
18.10.2009, 18:30 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Боруссия
мин
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
26
Пищек
Лукаш Пищек
28
Витсель
Аксель Витсель
1
Бюрки
Роман Бюрки
27
Джан
Эмре Джан
10
Азар
Торган Азар
10
Брандт
Юлиан Брандт
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
32
Хакими
Ашраф Хакими
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
18
Балерди
Леонардо Балерди
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
16
Шульц
Нико Шульц
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
Бохум
мин
23
Теше
Роберт Теше
11
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
5
Декарли
Сауло Декарли
9
Цоллер
Симон Цоллер
3
Соарес
Данило Соарес
17
Блум
Данни Блум
Запасные
7
Майер
Себастьян Майер
-
27
Пантович
Милош Пантович
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Бохум
1 : 4
Боруссия
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Бохум
1
Боруссия
4
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:30
Боруссия
2 : 0
Бохум
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:30
Боруссия
2
Бохум
0
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
Бохум
0 : 2
Боруссия
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
Бохум
0
Боруссия
2
02.11.2008 02 нояб. 2008 вс 19:00
Боруссия
1 : 1
Бохум
02.11.2008 02 нояб. 2008 вс 19:00
Боруссия
1
Бохум
1
29.03.2008 29 марта 2008 сб 17:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
29.03.2008 29 марта 2008 сб 17:30
Бохум
3
Боруссия
3
05.10.2007 05 окт. 2007 пт 21:30
Боруссия
2 : 1
Бохум
05.10.2007 05 окт. 2007 пт 21:30
Боруссия
2
Бохум
1

Новости

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#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
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«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09