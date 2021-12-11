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Бохум VS Боруссия
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Бохум - Боруссия: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Бохум
Бохум
-:-
Бохум - Боруссия: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
11 дек. 2021, -:- МСК
11.12.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бохум
мин
21
Хольтманн
Геррит Хольтманн
4
Erhan Masovic
Erhan Masovic
2
Cristian Gamboa
Cristian Gamboa
37
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
3
D. T. Soares
D. T. Soares
8
Anthony Losilla
Anthony Losilla
25
Patrick Drewes
Patrick Drewes
10
T. Eisfeld
T. Eisfeld
27
M. Pantovic
M. Pantovic
35
S. Ganvoula
S. Ganvoula
5
Saulo Decarli
Saulo Decarli
Запасные
29
Maxim Leitsch
Maxim Leitsch
-
32
R. Zulj
R. Zulj
-
9
S. Zoller
S. Zoller
-
11
Herbert Bockhorn
Herbert Bockhorn
-
13
Raman Chibsah
Raman Chibsah
-
15
Soma Novothny
Soma Novothny
-
34
Paul Grave
Paul Grave
-
28
Luis Hartwig
Luis Hartwig
-
14
Tom Weilandt
Tom Weilandt
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Прошлые матчи
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Бохум
1 : 4
Боруссия
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Бохум
1
Боруссия
4
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:30
Боруссия
2 : 0
Бохум
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:30
Боруссия
2
Бохум
0
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
0 : 2
Боруссия
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
0
Боруссия
2
02.11.2008
02 нояб. 2008
вс
19:00
Боруссия
1 : 1
Бохум
02.11.2008
02 нояб. 2008
вс
19:00
Боруссия
1
Бохум
1
29.03.2008
29 марта 2008
сб
17:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
29.03.2008
29 марта 2008
сб
17:30
Бохум
3
Боруссия
3
05.10.2007
05 окт. 2007
пт
21:30
Боруссия
2 : 1
Бохум
05.10.2007
05 окт. 2007
пт
21:30
Боруссия
2
Бохум
1
Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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