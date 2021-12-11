Бохум - Боруссия: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Бохум
Бохум
-:-

Бохум - Боруссия: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
11 дек. 2021, -:- МСК
11.12.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Бохум
1 : 4
Боруссия
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Бохум
1
Боруссия
4
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:30
Боруссия
2 : 0
Бохум
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:30
Боруссия
2
Бохум
0
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
Бохум
0 : 2
Боруссия
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
Бохум
0
Боруссия
2
02.11.2008 02 нояб. 2008 вс 19:00
Боруссия
1 : 1
Бохум
02.11.2008 02 нояб. 2008 вс 19:00
Боруссия
1
Бохум
1
29.03.2008 29 марта 2008 сб 17:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
29.03.2008 29 марта 2008 сб 17:30
Бохум
3
Боруссия
3
05.10.2007 05 окт. 2007 пт 21:30
Боруссия
2 : 1
Бохум
05.10.2007 05 окт. 2007 пт 21:30
Боруссия
2
Бохум
1

Новости

Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13