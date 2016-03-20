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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Контенто 82
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Нгандо 85
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
20 марта 2016, 16:00 МСК
20.03.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
30
Приор
Жером Приор
90
3
Контенто
Диего Контенто
82'
82'
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
2
Гайич
Милан Гайич
90
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
4
Пабло
Пабло
90
20
Жуссие
Жуссие
85
23
Вада
Валентин Вада
66
22
Уна
Адам Уна
90
9
Ролан
Диего Ролан
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
88
Запасные
1
Бернардони
Поль Бернардони
29
Пундж
Максим Пундж
7
Траоре
Абду Траоре
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
14
Диабате
Шейк Диабате
13
Туре
Томас Туре
25
Малком
Малком
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
28
Маранж
Флориан Маранж
66
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Брандао
Брандао
78
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
24
Джеббур
Яссин Джеббур
29
Сиони
Жиль Сиони
19
Нгандо
Аксель Нгандо
85'
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
9
Распентино
Флориан Распентино
25
Камано
Франсуа Камано