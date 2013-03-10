Матч завершен
Бордо
Бордо
1:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
10 марта 2013, 19:00 МСК
10.03.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы