Матч завершен
Бастия
Бастия
3:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
28 окт. 2012, 19:00 МСК
28.10.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы