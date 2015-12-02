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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Распентино 88
1:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
2 дек. 2015, 21:00 МСК
2.12.2015, 21:00 МСК
среда
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
24
Джеббур
Яссин Джеббур
72
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
8
Данич
Гаэль Данич
67
7
Айите
Флойд Айите
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Брандао
Брандао
68
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
29
Сиони
Жиль Сиони
10
Хури
Лис Хури
19
Нгандо
Аксель Нгандо
34
Ромен
Жюльен Ромен
9
Распентино
Флориан Распентино
88'
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Бордо
мин
16
Каррассо
Седрик Каррассо
90
3
Контенто
Диего Контенто
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
18
Плашил
Ярослав Плашил
90
20
Жуссие
Жуссие
50
11
Шантом
Клеман Шантом
75
19
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
82
10
Савье
Анри Савье
90
9
Ролан
Диего Ролан
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
29
Пундж
Максим Пундж
34
Хассани
Илиас Хассани
23
Вада
Валентин Вада
28
Сони
Кевин Сони
33
Уна
Адам Уна
12
Телин
Исаак Телин