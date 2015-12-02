Матч завершен
Бастия
Бастия
Распентино 88
1:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
2 дек. 2015, 21:00 МСК
2.12.2015, 21:00 МСК
среда
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
24
Джеббур
Яссин Джеббур
72
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
8
Данич
Гаэль Данич
67
7
Айите
Флойд Айите
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Брандао
Брандао
68
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
29
Сиони
Жиль Сиони
10
Хури
Лис Хури
19
Нгандо
Аксель Нгандо
34
Ромен
Жюльен Ромен
9
Распентино
Флориан Распентино
88'
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Бордо
мин
16
Каррассо
Седрик Каррассо
90
3
Контенто
Диего Контенто
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
18
Плашил
Ярослав Плашил
90
20
Жуссие
Жуссие
50
11
Шантом
Клеман Шантом
75
19
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
82
10
Савье
Анри Савье
90
9
Ролан
Диего Ролан
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
29
Пундж
Максим Пундж
34
Хассани
Илиас Хассани
23
Вада
Валентин Вада
28
Сони
Кевин Сони
33
Уна
Адам Уна
12
Телин
Исаак Телин