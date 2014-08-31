Матч завершен
Бордо
Бордо
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
31 авг. 2014, 15:00 МСК
31.08.2014, 15:00 МСК
воскресенье
Составы