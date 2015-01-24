Матч завершен
Бастия
Бастия
0:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
24 янв. 2015, 22:00 МСК
24.01.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы