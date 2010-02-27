Матч завершен
Бернли
Бернли
Патерсон 31
1:2
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Пикьонн 25
Йебда 76
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
27 февр. 2010, 18:00 МСК
27.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Бикей
Андре Бикей
63
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
79
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
63
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
31'
31'
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Джордан
Стефан Джордан
0
Иглс
Крис Иглс
0
Корк
Джек Корк
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Йебда
Хассан Йебда
76'
76'
90
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
39
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
25'
25'
90
0
Вебер
Данни Вебер
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Браун
Майкл Браун
0
Диоп
Папа Буба Диоп
0
Диндан
Аруна Диндан
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака