Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Хрейдарссон 65
Диндан 84
2:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
5 дек. 2009, 15:45 МСК
5.12.2009, 15:45 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
-
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
65'
65'
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Смит
Томми Смит
59
0
Йебда
Хассан Йебда
90
0
Диндан
Аруна Диндан
84'
84'
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
0
Кану
Нванкво Кану
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
68
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Иглс
Крис Иглс
73
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Истон
Брайн Истон
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон