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Барселона VS Эркулес
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Барселона - Эркулес: 11 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
0:2
Барселона - Эркулес: 11 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
11 сент. 2010, 19:00 МСК
11.09.2010, 19:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Эркулес
мин
0
Альба
Унаи Альба
0
Пенья
Франциско Пенья
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
0
Кортес
Давид Кортес
0
Агилар
Абель Агилар
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Кико
Кико
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Трезеге
Давид Трезеге
Запасные
0
Хуанра
Хуанра
-
0
Руфете
Франсиско Руфете
-
0
Агирре
Сендоа Агирре
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
-:-
Барселона
7 : 0
Эркулес
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
-:-
Барселона
7
Эркулес
0
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
-:-
Эркулес
1 : 1
Барселона
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
-:-
Эркулес
1
Барселона
1
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
22:00
Эркулес
0 : 3
Барселона
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
22:00
Эркулес
0
Барселона
3
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
19:00
Барселона
0 : 2
Эркулес
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
19:00
Барселона
0
Эркулес
2
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15