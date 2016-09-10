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Барселона VS Алавес
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Барселона - Алавес: 10 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
1:2
Барселона - Алавес: 10 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
10 сент. 2016, 21:30 МСК
10.09.2016, 21:30 МСК
суббота
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Барселона
5 : 1
Алавес
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Барселона
5
Алавес
1
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
Алавес
1 : 1
Барселона
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
Алавес
1
Барселона
1
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Алавес
0 : 5
Барселона
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Алавес
0
Барселона
5
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4 : 1
Алавес
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4
Алавес
1
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
22:30
Алавес
0 : 2
Барселона
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
22:30
Алавес
0
Барселона
2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
23:15
Барселона
3 : 0
Алавес
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
23:15
Барселона
3
Алавес
0
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
Барселона
2 : 1
Алавес
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
Барселона
2
Алавес
1
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
19:15
Алавес
0 : 2
Барселона
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
19:15
Алавес
0
Барселона
2
27.05.2017
27 мая 2017
сб
22:30
Барселона
3 : 1
Алавес
27.05.2017
27 мая 2017
сб
22:30
Барселона
3
Алавес
1
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:15
Алавес
0 : 6
Барселона
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:15
Алавес
0
Барселона
6
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:30
Барселона
1 : 2
Алавес
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:30
Барселона
1
Алавес
2
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
23:30
Барселона
3 : 1
Алавес
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
23:30
Барселона
3
Алавес
1
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
-:-
Алавес
0 : 3
Барселона
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
-:-
Алавес
0
Барселона
3
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15