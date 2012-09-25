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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Балтика
Калининград
Плопа 74
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 13
Алвеш 71
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
25 сент. 2012, 19:00 МСК
25.09.2012, 19:00 МСК
вторник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Балтика
мин
0
Колинько
Александр Колинько
90
0
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
0
Плопа
Максим Плопа
74'
74'
90
0
Зимулька
Константин Зимулька
90
0
Рытов
Михаил Рытов
90
0
Левшин
Владимир Левшин
71
0
Чиркин
Григорий Чиркин
90
0
Гацко
Андрей Гацко
56
0
Зюзинс
Артурс Зюзинс
86
0
Вотинов
Максим Вотинов
90
0
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
Запасные
0
Шелия
Гиорги Шелия
0
Крючков
Владислав Крючков
0
Каленкович
Виталий Каленкович
0
Волков
Максим Волков
0
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
0
Ткебучава
Давид Ткебучава
0
Джатиев
Донат Джатиев
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
71'
71'
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Быстров
Владимир Быстров
60
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Евсеев
Алексей Евсеев
61
0
Халк
Халк
13'
13'
74
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
0
Бабурин
Егор Бабурин
0
Чеминава
Игорь Чеминава
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Зуев
Илья Зуев
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Канунников
Максим Канунников
0
Джорджевич
Лука Джорджевич