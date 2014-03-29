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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 53
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Райхель 47
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
29 марта 2014, 17:30 МСК
29.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
59
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
87
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
53'
53'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
75
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Брандт
Юлиан Брандт
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Вранчич
Дамир Вранчич
56
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
77
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
47'
47'
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
82
0
Нильсен
Хавард Нильсен
90
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Хенн
Матиас Хенн
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
0
Крац
Кевин Крац
0
Круппке
Деннис Круппке
0
Адеми
Орхан Адеми