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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кумбела 81
1:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
2 нояб. 2013, 17:30 МСК
2.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Вранчич
Дамир Вранчич
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Крац
Кевин Крац
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
81'
81'
86
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Корте
Джанлука Корте
0
Круппке
Деннис Круппке
0
Адеми
Орхан Адеми
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Джан
Эмре Джан
46
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
63
0
Крузе
Робби Крузе
63
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Донати
Джулио Донати
0
Какуталуа
Малькольм Какуталуа
0
Бендер
Ларс Бендер
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
0
Сон
Хын-Мин Сон