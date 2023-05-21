Аталанта - Верона: 21 мая 2023 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Верона: 21 мая 2023 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 36 тур

Серия А,

Италия
21 мая 2023, -:- МСК
21.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
Аталанта
1 : 2
Верона
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
Аталанта
1
Верона
2
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 17:00
Верона
1 : 2
Аталанта
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 17:00
Верона
1
Аталанта
2
21.03.2021 21 марта 2021 вс 14:30
Верона
0 : 2
Аталанта
21.03.2021 21 марта 2021 вс 14:30
Верона
0
Аталанта
2
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 22:45
Аталанта
0 : 2
Верона
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 22:45
Аталанта
0
Верона
2
18.07.2020 18 июля 2020 сб 18:15
Верона
1 : 1
Аталанта
18.07.2020 18 июля 2020 сб 18:15
Верона
1
Аталанта
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
Аталанта
3
Верона
2
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Верона
0 : 5
Аталанта
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Верона
0
Аталанта
5
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
Аталанта
3 : 0
Верона
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
Аталанта
3
Верона
0
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Верона
2 : 1
Аталанта
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Верона
2
Аталанта
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Аталанта
1
Верона
1
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Верона
1
Аталанта
0
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 19:00
Аталанта
0 : 0
Верона
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 19:00
Аталанта
0
Верона
0
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Аталанта
1 : 2
Верона
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Аталанта
1
Верона
2
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Верона
2 : 1
Аталанта
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Верона
2
Аталанта
1

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