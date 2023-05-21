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|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
|
Игор Тудор
|мин
|
1
Муссо
Хуан Муссо
|
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
|
19
Джимсити
Берат Джимсити
|
33
Хатебур
Ханс Хатебур
|
10
Бога
Жереми Бога
|
15
де Рон
Мартен де Рон
|
7
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
|
88
Пашалич
Марио Пашалич
|
11
Фройлер
Ремо Фройлер
|
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
|
91
Сапата
Дуван Сапата
|Запасные
|
31
Росси
Франческо Росси
-
|
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
|
3
Меле
Йоаким Меле
-
|
28
Демирал
Мерих Демирал
-
|
42
Скальвини
Джорджо Скальвини
-
|
46
Читтадини
Джорджо Читтадини
-
|
72
Иличич
Йосип Иличич
-
|
59
Миранчук
Алексей Миранчук
-
|
32
Пессина
Маттео Пессина
-
|
20
Михаила
Валентин Михаила
-
|
99
Сиссе
Мустафа Сиссе
-
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|мин
|
22
Берарди
Алессандро Берарди
|
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
|
78
Онгла
Мартин Онгла
|
31
Шутало
Бошко Шутало
|
42
Коппола
Диего Коппола
|
8
Лазович
Дарко Лазович
|
4
Велозу
Мигель Велозу
|
5
Фараони
Давиде Фараони
|
10
Капрари
Джанлука Капрари
|
11
Ласанья
Кевин Ласанья
|
99
Симеоне
Джованни Симеоне
|Запасные
|
96
Монтипо
Лоренцо Монтипо
-
|
12
Кьеза
Маттиа Кьеза
-
|
29
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
27
Давидович
Павел Давидович
-
|
45
Рецос
Панайотис Рецос
-
|
30
Фработта
Джанлука Фработта
-
|
16
Казале
Николо Казале
-
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
-
|
61
Тамезе
Адриен Тамезе
-
|
88
Прашелик
Матеуш Прашелик
-
|
18
Кансельери
Маттео Кансельери
-
|Главный тренер
|
Игор Тудор