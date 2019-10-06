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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 35
Гомес 40
Госенс 56
3:1
Матч завершен
Лечче
Лечче
Лучионе 86
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
6 окт. 2019, 16:00 МСК
6.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
4
Кьер
Симон Кьер
69
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
74
10
Гомес
Алехандро Гомес
40'
40'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
56'
56'
90
91
Сапата
Дуван Сапата
35'
35'
59
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
5
Масиелло
Андреа Масиелло
2
Толой
Рафаэл Толой
33
Хатебур
Ханс Хатебур
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
88
Пашалич
Марио Пашалич
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
55
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
60
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
86'
86'
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
85
Имбула
Жанелли Имбула
90
37
Маер
Жан Маер
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Фариас
Диего Фариас
9
Лападула
Джанлука Лападула