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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Конти 48
1:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
18 февр. 2017, 20:00 МСК
18.02.2017, 20:00 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
24
Конти
Андреа Конти
48'
48'
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
93
Драме
Букари Драме
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Хатебур
Ханс Хатебур
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Кристанте
Бриан Кристанте
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Кротоне
мин
3
Клейтон
Клейтон
72
1
Кордас
Алекс Кордас
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
7
Акости
Боаду Максвелл Акости
78
12
Стоян
Адриан Стоян
62
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
15
Месба
Джамел Месба
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
24
Тонев
Александар Тонев
28
Капецци
Леонардо Капецци
87
Мартелла
Бруно Мартелла
20
Котник
Андрей Котник
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими