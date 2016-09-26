Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Сими 86
1:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Петанья 3
Куртич 40
Гомес 45
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
26 сент. 2016, 20:00 МСК
26.09.2016, 20:00 МСК
понедельник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
68
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
58
7
Палладино
Раффаэле Палладино
90
29
Тротта
Марселло Тротта
45
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
3
Клейтон
Клейтон
21
Куомо
Джузеппе Куомо
24
Тонев
Александар Тонев
6
Роден
Маркус Роден
18
Барберис
Андреа Барберис
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
12
Стоян
Адриан Стоян
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
86'
Аталанта
мин
3
Толой
Рафаэл Толой
90
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
93
Драме
Букари Драме
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
45'
45'
65
27
Куртич
Ясмин Куртич
40'
40'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
25
Конко
Абдулай Конко
83
29
Петанья
Андреа Петанья
3'
3'
88
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
88
Грасси
Альберто Грасси
52
Кабесас
Брайан Кабесас
43
Палоски
Альберто Палоски
51
Пинилья
Маурисио Пинилья