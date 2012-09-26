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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астрахань
Астрахань
Синяев 42
1:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Кочиш 22
Кириченко 63
Чеснаускис 73
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
26 сент. 2012, 15:00 МСК
26.09.2012, 15:00 МСК
среда
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы
Астрахань
мин
0
Иванов
Александр Иванов
78
0
Степанян
Артур Степанян
90
0
Щучкин
Денис Щучкин
90
0
Курсеков
Александр Курсеков
90
0
Григорян
Вардан Григорян
90
0
Гриненко
Сергей Гриненко
90
0
Синяев
Сергей Синяев
42'
42'
90
0
Алибегашвили
Малхази Алибегашвили
90
0
Егурнев
Александр Егурнев
90
0
Сечин
Сергей Сечин
27
0
Болонин
Александр Болонин
78
Запасные
0
Инкин
Михаил Инкин
0
Скляднев
Вадим Скляднев
0
Галин
Андрей Галин
0
Камкин
Михаил Камкин
0
Ажмухамбетов
Марат Ажмухамбетов
0
Пугачев
Юрий Пугачев
0
Иванов
Дмитрий Иванов
Ростов
мин
0
Заболотный
Николай Заболотный
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
86
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
22'
22'
90
0
Маляка
Дмитрий Маляка
46
0
Белоусов
Сергей Белоусов
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
63'
63'
90
0
Полоз
Дмитрий Полоз
46
Запасные
0
Мадилов
Илья Мадилов
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
0
Кисенков
Владимир Кисенков
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
73'
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Киреев
Игорь Киреев
0
Голенда
Ян Голенда