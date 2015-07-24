Астрахань

Астрахань
Подписаться
Сайт
Страна
Россия
Стадион
Муниципальный
Лента
Состав
Результаты
Результаты
24.07.2015 24 июля 2015 пт 18:30
Динамо
0(5) : 0(4)
Астрахань
24.07.2015 24 июля 2015 пт 18:30
1/128 финала
Динамо
0
Астрахань
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
Подробнее