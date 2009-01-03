Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 47
ван Перси 85
3:1
Матч завершен
Плимут Аргайл
Плимут
Грей 50
Дугайд 52
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
3 янв. 2009, 18:00 МСК
3.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
-
Грей
Дэвид Грей
50'
50'
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
30
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
69
0
ван Перси
Робин ван Перси
47'
85'
47', 85'
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
86
Запасные
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Бишофф
Амаури Бишофф
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
0
Вела
Карлос Вела
Плимут Аргайл
мин
0
Лейррие
Ромейн Лейррие
90
0
Баркер
Крис Баркер
90
0
Сейп
Марсель Сейп
90
0
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
0
Грей
Дэвид Грей
90
0
Дугайд
Карл Дугайд
52'
52'
90
0
Саммерфилд
Люк Саммерфилд
90
0
Макей
Джими Макей
90
0
Фэллон
Рори Фэллон
90
0
Галлахер
Пол Галлахер
72
Запасные
0
Секстон
Ллойд Секстон
0
Думбе
Матиас Думбе
0
Тимар
Криштиан Тимар
0
Нун
Крейг Нун
0
Фолли
Йоанн Фолли
0
Мпенза
Эмиль Мпенза